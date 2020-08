Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com per parlare della situazione relativa alle ali in casa Napoli. Queste le sue parole: “Gli azzurri stanno seguendo un copione ben preciso per quanto riguarda la situazione esterni offensivi. Infatti il club partenopeo continua a spingere in maniera insistita per due obiettivi in particolare: Boga e Under. Quest’ultimo, potrebbe arrivare anche nel caso in cui non dovesse andare in porto lo scambio con Milik. L’alternativa ad entrambi è il croato Brekalo, questo è valutato dal Wolfsburg intorno ai 20 milioni e, essendo in grado di giocare sia a destra che a sinistra, rappresenta una validissima alternativa ai due esterni citati in precedenza“.