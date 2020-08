Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, il Napoli ha deciso nelle ultime ore il destino di Malcuit ed Hysaj a poche ore dal rinnovo dell’ormai titolarissimo, Giovanni Di Lorenzo. Un solo posto disponibile e due profili in rosa, il primo indiziato a partire è proprio il francese che, dopo il brutto infortunio di quest’anno, non è più visto di buon occhio dal mister Gennaro Gattuso. L’albanese invece piace di più al tecnico calabrese per la sua duttilità (può ricoprire benissimo anche la fascia sinistra) ma senza il rinnovo non può essere confermato. Questo perché, con il contratto in scadenza il prossimo anno, significherebbe perderlo a parametro zero. Un danno economico che sarebbe abbastanza importante per la società azzurra.