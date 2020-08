Gerard Lopez, presidente del Lille, ha parlato a talkSPORT di Gabriel Magalhaes, obiettivo di mercato di Napoli ed Arsenal. Di seguito le dichiarazioni:

“Per Gabriel se la giocano un paio di club. Credo che ora abbia ristretto il margine di scelta. Arsenal e Napoli hanno un grande interesse per lui. Gli abbiamo dato tutto il tempo per prendere una decisione, abbiamo sempre detto: ‘Guarda, se abbiamo un accordo simile con due o tre club, allora non scateneremo aste’. Gabriel sceglierà probabilmente tra oggi e domani, ma non sono al corrente della sua decisione. Gli abbiamo dato alcuni consigli, ma per correttezza non svelo nulla. Gli abbiamo detto dove andare, ma alla fine lui ed il suo entourage faranno una scelta e noi la rispetteremo”.