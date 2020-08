Ieri a Capri è andato in scena un vertice di mercato tra De Laurentiis e Gattuso. Per il tecnico ci sono quattro giocatori incedibili: Mertens, Fabian Ruiz, Zielinski e Manolas, per tutti gli altri eventuali offerte saranno valutate con attenzione.

L’obiettivo della società è quello di costruire una squadra competitiva, abbassando però monte ingaggi ed età media.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno