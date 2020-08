Sky – Bernardeschi rifiuta Napoli, la Juve pronta a lasciare Milik

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha parlato del mercato del Napoli e della Juventus, in particolare dello scambio Milik-Bernardeschi. Ecco cosa ha detto:

“Milik e la Juventus hanno raggiunto una base d’intesa, ma l’idea dei bianconeri è quella di scambiarlo con Bernardeschi, giocatore che al Napoli piace ma che non ha ancora deciso il suo futuro. Il polacco resta l’obiettivo principale, ma la Juventus si sta guardando intorno: Alvaro Morata, Zapata, Dzeko (che la Roma non vuole cedere) e Jimenez del Wolverhampton sono i nomi principali. C’è poi la suggestione Lacazette dell’Arsenal, considerato l’alternativa migliore a Milik per il rapporto qualità-prezzo”