Pres. L’Aquila: “Che emozione affrontare il Napoli. A breve conoscerò De Laurentiis”

Nel ritiro di Castel di Sangro il Napoli affronterà L’Aquila e la squadra locale del Castel di Sangro in un triangolare.

Il presidente de L’Aquila Stefano Marrelli ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’emzoione di affrontare i partenopei.

“Per noi un onore affrontare una squadra come il Napoli. Siamo in Eccellenza e sarà una sfida di grande prestigio, non vediamo l’ora che arrivi il 28 agosto. Siamo una squadra interamente gestita dai tifosi e affrontare il Napoli sarà grandioso sportivamente parlando. Una settimana fa si è presentata la possibilità di giocare questo triangolare, vogliamo mettere in mostra le nostre qualità“.

“Purtroppo c’è anche l’allerta per il Covid. Sarebbe stato bello vedere anche i nostri tifosi allo stadio ma dobbiamo adeguarci. Di certo però ci saranno tanti turisti che saranno presenti al ritiro del Napoli, non solo tifosi della squadra azzurra ma anche tanti sportivi”.

“Non ho ancora sentito De Laurentiis ma anche se non riusciremo a farlo prima della partita a Castel Di Sangro avremo occasione di conoscerci da vicino”.