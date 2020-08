“Lasciare Napoli? Non mi sono pentito di essere andato alla Juve”. Così Gonzalo Higuain, ospite di Fox Sports Argentina, ha commentato l’ormai “celebre” passaggio dal club partenopeo ai rivali bianconeri, aggiungendo: “A Napoli mi hanno considerato traditore per essere passato dalla parte di un club più forte, ma io non mi sento tale perché ho fatto una cosa che mi ha reso felice. In passato sono stati definiti traditori anche Pirlo e Ronaldo…”.

Sul futuro: “MLS: “Ci vanno in tanti, mi piacerebbe ma vedremo come andrà col nuovo tecnico”.