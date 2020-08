David Silva, il padre duro contro Tare: “Non c’era nulla di chiuso”

Il passaggio di David Silva alla Real Sociedad ha scatenato l’ira dei dirigenti della Lazio, specialmente del DS Igli Tare.

Il padre dello spagnolo, a Radio Marca Donostia, ha replicato alla dura nota comparsa sul sito dei biancocelesti, dove il DS ha sparato a zero sul centrocampista ex City.

“Non c’erano contatti solo con la Lazio ma anche con altre squadre come, appunto, la Real Sociedad. Dopo aver riflettuto, mio figlio ha scelto la Real e non capisco perchè la Lazio stia reagendo così: non c’era niente di chiuso. Ognuno decide qullo che vuole, la Lazio ha parlato con il suo agente, non con David. Non capisco perché lo tirino in ballo come uomo“.