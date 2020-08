Si va verso l’ ultimo atto tra il Napoli e Boga. L’ ultima offerta dei partenopei, come noto, è di 25 milioni più Ounas e Younes, la richiesta del Sassuolo 40. A 30, 35 milioni, tuttavia, si chiude.

Questa l’ ambasciata che gli uomini mercato neroverdi avrebbero recapitato ai plenipotenziari di De Laurentiis, che dopo aver fatto scadere l’ ultimatum (Ferragosto) e cercato un diversivo in Under, vedono sempre più vicina la chiusura di una trattativa sulla quale sarà comunque decisivo il ‘sì’ del giocatore, sul quale nel frattempo hanno mosso, dopo l’ Atalanta, anche i francesi del Rennes. Giocatore già convinto, tuttavia, da una proposta irrifiutabile (oltre 2 milioni di euro l’ anno per cinque anni) e anche, diciamolo, da un palcoscenico di quelli che contano.

Fonte: Il Resto del Carlino