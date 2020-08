L’agente di Luigi Sepe, Mario Giuffredi, ha parlato del futuro del portiere italiano ex Napoli a Tuttosport.

“La sua prima scelta per il futuro è il Torino“. Così l’agente, respingendo quindi, per il momento, i tentativi di Inter e Napoli che non garantirebbero una piena titolarità al portiere che lascerà il Parma.