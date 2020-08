Sportitalia – Allan vuole solo l’Everton

Secondo quanto appena riportato sul suo profilo Twitter da Alfredo Pedullà, Allan ha accettato solo l’Everton.

Il brasiliano ha detto no a tutte le altre proposte che gli sono arrivate. Ha un rapporto importante con Ancelotti e vuole continuare a lavorare con lui. Il Napoli ha individuato in Veretout il sostituto ideale. Il club azzurro chiede 35 milioni più 5 di bonus, l’Everton non è ancora arrivato a quella cifra ma ci sono i margini per arrivare a un’intesa. E per ora Allan prende tempo con qualsiasi altro club.