Non c’è tempo per fermarsi, anche perché tra pochi giorni il Napoli sarà nuovamente in campo per prepararsi alla nuova stagione. Il capitano Lorenzo Insigne lo sa bene e ha già cominciato la sua sessione di allenamenti.

Questa mattina ha pubblicato una Instagram Story con la moglie e il suo fitness trainer dove si mostra pronto a ricominciare gli allenamenti a distanza.

Ecco la foto: