Il giornalista Carlo Alvino ha parlato di Alex Meret e del suo futuro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Meret è seguito da tanti club, Gattuso dovrà capire chi sarà il portiere titolare per l’anno prossimo. Meret via? Il Napoli non ci pensa nemmeno! Il ragazzo però vuole giocare, c’è un Europeo da centrare. Possibile cessione in prestito, ma mai a titolo definitivo”.