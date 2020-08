Secondo quanto riporta Sky, la cessione di Milik, si rivela più difficile del previsto, a pochi giorni dall’inizio del ritiro azzurro. Il polacco non gradisce come destinazione la Roma, aspetta invece la Juventus, che al momento però sembra virare su altri obiettivi. Anche il Napoli, infatti, pensa a tutelarsi, sondando il terreno per altri attaccanti disponibili al trasferimento, in vista dell’uscita del suo.