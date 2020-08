Il Napoli si sta preparando per iniziare una nuova stagione, una stagione in cui bisognerà risalire la china e tornare nelle posizioni che spettano al Napoli.

Questa valutazione vale sia per la prima squadra, sia per la Primavera: il Napoli Primavera è retrocesso quest’anno e giocherà nella Primavera 2. Grava e i suoi collaboratori devono scegliere l’allenatore che dovrà far tornare gli entusiasmi verso gli azzurrini in questa stagione.

Nell’attesa del nuovo allenatore, però, la squadra si inizia a sfoltire; infatti, Grava ha lasciato andare i giocatori classe 2001 che saranno fuori quota a partire da quest’anno. In particolare, salutano il trequartista Vrakas, che ha segnato tre goal in due anni, e il difensore Tsongui.

Entrambi i giocatori hanno risolto il loro contratto e ritorneranno nel loro club d’origine: Vrakas nel Paok Salonicco, mentre Tsongui nel Losanna.