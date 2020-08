ANSA) – ROMA, 15 AGO – Un finale di stagione da protagonista, la finale di Europa League nel mirino . L’Inter prepara la supersfida allo Shakhtar Donetsk e Danilo D’Ambrosio dalla Germania si racconta Sky Sport, verso il penultimo atto della competizione europea. ”Una squadra forte, con tante individualità soprattutto davanti. Sono veloci, tecnici. Lo Shakhtar – ricorda D’Ambrosio – negli ultimi anni ha fatto bene su diversi campi, ma allo stesso tempo noi li stiamo studiando bene sotto tutti i punti di vista. Speriamo di fare una grande partita”.

Chi è la favorita tra Inter e Shakhtar?”In una partita da dentro o fuori – assicura l’interista – non ci sono mai favoriti. Partiamo alla pari, sapendo che loro sono una grande squadra soprattutto in avanti. Però la nostra forza è scendere in campo come un gruppo unico e determinato, che secondo me da molti anni non si vede in nerazzurro”. D’Ambrosio in crescendo nei finale di stagione: qual è il tuo segreto? “Lavorare duramente, nel quotidiano, non dare mai nulla per scontato. E, la cosa più importante, meritarsi ogni giorno sempre di più questa maglia”. (ANSA).