Il Napoli torna in campo già domani dopo la vittoria contro la Roma: l’avversario sarà il Genoa di Davide Nicola, una squadra che ha bisogno vitale di punti per allontanare il Lecce terz’ultimo. Alla viglia della gara, entrambi gli allenatori, dunque sia Nicola sia Gattuso, hanno diversi dubbi da sciogliere.

In casa Genoa, tornerà Schone a centrocampo, ma in difesa mancherà Romero. Davanti a Perin, giocheranno Goldaniga, Soumaro e Masiello, mentre a centrocampo con Schone ci saranno Sturaro e l’ex Napoli Behrami, con la presenza di Biraschi e Barreca sulle fasce. Davanti sarà confermato Pinamonti, mentre al suo fianco c’è il ballottaggio Sanabria-Iago Falque.

Negli azzurri, due assenze fanno molto scalpore: Demme e KK sono squalificati, e al loro posto giocheranno Maksimovic e Lobotka. In porta confermato Meret visto che Ospina non è al 100%, mentre la difesa sarà confermata per tre quarti, anche se Hysaj scalpita per giocare. A centrocampo, con Lobotka ci saranno Zielinski ed Elmas al posto di Fabian. In attacco torneranno titolari Mertens e Politano con Insigne, ma occhio alle novità della vigilia: Genoa-Napoli potrebbe anche essere un’occasione per vedere Lozano dall’inizio.