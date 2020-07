Martin Guastadisegno, procuratore di German Pezzella, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Ha in testa solamente la Fiorentina. Fino a fine campionato non vuole farsi distrarre dalle voci di mercato, col Valencia c’è un continuo filo diretto. Con il Napoli non ho avuto contatti recenti. Ora però è giusto pensare solo a questo finale di stagione”.