Perché bisogna vincere ?

Moltissimi tifosi e moltissime tifose azzurri si stanno chiedendo: Ma adesso vincere a che cosa serve ?

Molti diranno a niente, anche perché L Atalanta è ormai in champions league e il Napoli si dovrà accontentare dell’Europa league conquistata a Roma. Però vincere serve sempre. Sembra quasi un controsenso che non serva a niente vincere,

Vincere aiuta la squadra, aiuta l’ambiente ma soprattutto aiuta a vincere. Perché anche questo vittorie non serviranno molto, ma saranno importantissime per la prossima stagione. Il Napoli adesso ha un obbligo morale, deve vincerle tutte. Contro l’Atalanta abbiamo dato il tutto per tutto, ma i bergamaschi sono troppo forti. Ma il Napoli è una delle squadre più forte in campionato e sopratutto più in forma. Quindi vincere forse non è importante, ma è l’unica cosa che conta