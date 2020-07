Fabio Parisi, procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live:

“Osimhen? E’ un giocatore molto bravo, ha delle doti importanti. Ha giocato finora allo Charleoi e al Lille, quindi è pronto per fare un’esperienza al Napoli. Bisognerà capire come gestirà la pressione, ma è un attaccante forte. Koulibaly ha molti estimatori, sopratutto in Premier. Io credo che se arriva l’offerta giusta, Adl lo cede anche perché ha Manolas e Maksimovic che sono due ottimi difensori, l’addio del senegalese è una possibilità.“