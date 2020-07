Ieri sera siamo andati in onda alle 21:30 su Facebook e twitch con MondoNapoli Live (clicca qui per rivedere la puntata). La trasmissione è iniziata con un talk su Napoli–Roma, partita giocatasi domenica sera in cui gli azzurri hanno vinto per 2-1. La sfida, decisa da un gol del capitano Lorenzo Insigne che ha ritrovato la gioia a livello personale, è stata analizzata nel dettaglio dai nostri esperti anche attraverso dati e statistiche.

Successivamente si è parlato di calciomercato, con importanti novità sul fronte entrate ma anche per quanto riguarda le uscite. Infatti la trattativa per portare Victor Osimhen in azzurro sembra ormai destinata a concludersi positivamente e ciò implicherebbe una cessione di Arkadiusz Milik, che fa gola a diverse squadre. Sul capitolo rinnovi invece pare che Josè Callejon possa trovare un accordo con il Napoli per prolungare il proprio contratto anche per la prossima stagione. Il nostro esperto Luise ci ha parlato approfonditamente di tutto ciò (clicca qui per riascoltare le sue dichiarazioni).

Nella trattativa Osimhen potrebbe essere incluso anche un altro calciatore, sempre del Lille. Stiamo parlando del difensore brasiliano Gabriel Magalhaes, di cui Raffaele Ciccarelli ci ha parlato nella rubrica tattica Ci piace o non ci piace (clicca qui per saperne di più su questo giovane difensore).

