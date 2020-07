Il giornalista Carmine Martino ha rilasciato un’€™intervista ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Manolas sarà il sostituto di Koulibaly e Lobotka di Demme. Elmas potrebbe far rifiatare Fabian. In attacco sarebbe una bella tentazione riguardo Lozano. Se Insigne sta bene deve giocare sempre. Il goal fa salire i voti in pagella, però credo che lui abbia corso per due ed abbia dato la sensazione di coprire anche in fase passiva seguendo Zappacosta. Prestazione da 8”.