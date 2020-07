Il giornalista di Sport Mediaset Bruno Longhi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi proprio su Victor Osimhen, di cui si sta fortemente parlando in questi ultimi giorni: “È forte perchè il ragazzo è giovane, veloce, spacca la difese. Non voglio dire che ho incertezze, parli di un ragazzo forte come ce ne sono altri, può ricordare vagamente Drogba, farà bene. Sono affascinato dai giocatori che toccano la palla come Fabiàn, quelli dal sinistro fatato”.