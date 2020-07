La 31^ giornata di Serie A inizia al Via del Mare, match fondamentale per i biancocelesti a -7 dalla Juventus capolista. Subito annullato il vantaggio di Mancosu per un tocco col braccio, ma ci pensa Caicedo, dopo l’errore di Gabriel, al 5º minuto a mettere la palla in rete. Al 30esimo pareggia Babacar di testa. Errore di Mancosu dal dischetto che nega il vantaggio ai padroni di casa allo scadere.