L’edizione odierna de il Mattino da ampio spazio al calciomercato azzurro, parlando anche della possibile cessione di Koulibaly: “Fali Ramadani è pronto a ritornare a Napoli per formalizzare le offerte del Liverpool e del Manchester City. Nessuna supera gli 8’0 milioni e De Laurentis dirà di no e chiederà di alzare la proposta di 20 milioni. Una parte dell’incasso servirà per comprare Gabriel”.