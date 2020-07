Il presidente Bartomeu non ci sta; infatti, alla proposta della Uefa di giocare anche gli ottavi della Champions in Portogallo come nella Final Eight, il presidente del Barcellona ha risposto con parole nette sulla volontà del club blaugrano. Queste le sue parole:

“Il nostro obiettivo è vincere la Liga e vincere la Champions a fine agosto. A proposito di Champions, siamo in contatto con la Uefa ogni giorno per gli aggiornamenti su Barcellona-Napoli, ma la nostra volontà è chiara: noi vogliamo giocare al Camp Nou il ritorno degli ottavi, sempre che le condizioni lo permettano. Però, dobbiamo stare alle possibili nuovi ondate di ritorno del virus”.