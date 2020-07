Successo del Milan a San Siro, un risultato clamoroso perché la squadra di Pioli batte 4 a 2 la Juventus di Sarri dopo uno svantaggio di 2 gol firmati Rabiot e Cr7.

Partita praticamente chiusa, poi il rigore di Ibrahimovic seguito dal gol di Kessie per finire le gemme di Leao e Rebic. 3 gol in 6 minuti per i rossoneri. La Juve non prendeva 4 gol dal 2013, Fiorentina – Juve che fini 4 a 3.