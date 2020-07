L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport della situazione di Jeremie Boga.

“Ce lo stanno chiedendo in molti, dall’Italia e non. Ho risposto a tutti che l’hanno prossimo sarà ancora qui. Il Napoli è molto interessato ma non abbiamo mai parlato di soldi. Dichiaro Boga ufficialmente incedibile“.