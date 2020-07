Il Napoli, dopo la brutta sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, torna a vincere e convincere contro la Roma, trionfando per 2-1 al San Paolo. Tuttavia, in una vittoria convincente, bisogna evidenziare una nota negativa della partita, ossia la prestazione di Giovanni Di Lorenzo.

Infatti, per noi di MondoNapoli, Di Lorenzo è risultato spesso impreciso in fase di impostazione sbagliando molti passaggi, assente in fase di spinta e impreparato difensivamente, tanto che ha permesso a Spinazzola di poter rendersi pericoloso in più occasioni.