Il quotidiano Repubblica fa sapere che ci sarebbero stati battibecchi tra i dirigenti delle due squadre.

Il motivo? La Roma ha portato in panchina tutte le riserve convocate per la sfida da mister Fonseca, violando il protocollo e non rispettando il distanziamento sociale.

Il Napoli ha chiesto l’intervento di Rocchi e ora si attende il referto per capirci qualcosa in più.

Inoltre De Laurentiis si è già appellato a Figc e Lega per chiedere spiegazioni e far sì che vengano rispettate le regole.