Pedullà: “Osimhen si sta convincendo ora? Vi dico io la verità”

Settimana calda per Victor Osimhen. Il Napoli ha trovato in lui il sostituto di Arek Milik, la trattativa è in stato avanzato. Victor pare si stia convincendo in queste ore e nelle prossime dovrebbe dare la sua risposta definitiva. Non è di questo avviso il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, che con un post sul proprio account Twitter fa chiarezza:

#Osimhen si sta convincendoo ora? Falso. Va solo chiusa la trattativa con il #Lille, settimana calda — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 6, 2020