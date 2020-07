Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il ds della Lazio Igli Tare, dopo la sconfitta col Milan, ha fatto un discorso alla squadra negli spogliatoi.

Ecco un estratto delle sue parole:

“Non ci arrendiamo. Siete forti e l’avete dimostrato in più occasioni. Testa al Lecce adesso, so che siete stanchi ma non mollate proprio ora, tutto è ancora possibile”.