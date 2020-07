Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, parlando del momento positivo che sta vivendo il capitano azzurro:

“La trasformazione di Insigne è merito di Gattuso. Lorenzo ha bisogno di sentire l’appoggio dell’allenatore, è fondamentale per lui. Non so se chiuderà la carriera a Napoli, non è una domanda da rivolgere a me. Sta facendo bene, quindi potrebbe continuare in azzurro. Adesso è al centro del progetto”.