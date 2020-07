EUROAVVERSARIE – Il Barcellona torna a vincere ma la Liga è lontana

Il Barcellona, dopo le polemiche delle ultime settimane,torna a vincere e lo fa in maniera roboante contro il Villareal di Raul Albiol per 4 a 1.

I calciatori del Barcellona ed in particolare il loro allenatore Setien (con il quale sembra il rapporto con lo spogliatoio non è dei migliori) erano stati messi sul banco degli imputati in quanto con due pareggi consecutivi (contro Celta Vigo e Atletico Madrid) hanno perso la vetta della classifica a discapito del Real Madrid che è sempre più candidato a vincere il titolo.

Tifosi delusi e squadra arrabbiata: il ritorno alla vittoria sicuramente darà morale alla squadra che il Napoli incontrerà l’8 agosto per il ritorno degli ottavi di Champions.