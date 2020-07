Ceccarini: “Per Milik si apre una nuova possibilità”

Il giornalista Nicoló Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live lasciando delle dichiarazioni sul mercato azzurro:

“Le possibilità di permanenza di Milik al Napoli sono davvero minime. Il Napoli ha fatto una scelta tattica e ha preferito puntare su Dries Mertens, ad oggi titolare inamovibile nell’attacco azzurro. Per la Juventus, inoltre, Arek Milik può rappresentare anche un’opportunità a parametro zero poiché per ora non hanno fretta di acquistare nel reparto offensivo. Certo è che, comunque, resta difficile che il Napoli lasci andare il polacco a scadenza di contratto”.