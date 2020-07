Calcagno, pres. AIC: “Mancata ripartenza? Meglio non immaginare le conseguenze. Sugli orari vi dico cosa abbiamo proposto e cosa abbiamo ottenuto”

Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, ha parlato a Radio Goal toccando diversi argomenti dalla ripresa agli orari sulle partite post lockdown:

“Noi abbiamo insistito prima di tutti per fermare tutto, visto che teniamo alla tutela della salute dei calciatori. Poi, però, abbiamo lavorato tanto per ripartire. All’interno della Federazione eravamo sette su sette, spero che questo venga riconosciuto. Nessuno aveva la certezza sulla ripartenza, ma ci siamo fatti trovare pronti. È vero, ci sono ancora tanti ‘se’ e tanti ‘ma’, ma è meglio non immaginare nemmeno le conseguenze di una mancata ripartenza”.

Sugli orari: “Abbiamo chiesto di eliminare lo slot del pomeriggio, purtroppo non ci siamo riusciti. Però siamo riusciti a limitare il numero di partite. Ci sono esigenze televisive per pre e post gara. Abbiamo proposto di anticipare le gare di un quarto d’ora, è ragionevole credo. Si potrà trovare la soluzione di un problema di sei partite per gli orari pomeridiano solo se ognuno fa un passo in avanti”.