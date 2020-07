Dopo Inter-Bologna finita 2-1 per i rossoblu, si sono giocate anche le partite delle 19:30. Da poco sono finiti i primi tempi delle 5 partite in programma. Qui tutti i risultati:

Alla Sardegna Arena il Cagliari di Zenga ospita l’Euro Atalanta di Gasperini. Il primo tempo è terminato 0-1. I neroazzurri sono passati in vantaggio grazie al gol di Luis Muriel che ha realizzato il gol concesso in seguito ad un brutto fallo di Carboni, poi espulso per somma di ammonizioni. Al 13esimo però ai padroni di casa è stato annullato un gol Giovanni Simeone per un presunto tocco di mano proprio del figlio d’arte; dopo il check del VAR La Penna ha indicato il tocco di braccio, e quindi il gol annullato.

Al Rimagonti il Brescia ospita la rivelazione di questo campionato, il Verona. Il primo tempo è terminato 0-0. Davvero poche emozioni fra le due compagini; unica nota negativa per il Verona è stato l’infortunio di Borini, fuoriuscito anzitempo.

Allo stadio Tardini il Parma ospita la Fiorentina. I viola passano in vantaggio dopo 19 minuti grazie al gol di Pulgar che dal dischetto spiazza Sepe. Dodici minuti più tardi sempre dal dischetto il cileno raddoppia termina 0-2.

Da Parma a Genova, al Ferraris la Samp ospita la Spal. Uno scontro di bassa classifica che per ora sta vincendo la Samp. Grazie al gol di Linetty che apre le marcature al 12esimo, che poi si replica nel recupero, e il gol di Gabbiadini i doriani dominano e allontanano la B. Finisce 0-3 il primo tempo.

Alla Dacia Arena il Genoa fa visita all’ Udinese. I padroni di casa, dopo svariati tentativi passano in svantaggio nei minuti finali, al 44esimo, grazie al gol di Fofana già ispirato nelle scorse giornate e che non era riuscito a concretizzare. Termina 1-0.