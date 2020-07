Ora Lozano può restare?

La cessione di Lozano, fino a questo momento, è sembrata ovvia a tutti. Dopo una stagione deludente – e il mancato utilizzo da parte di Gattuso –, per il messicano sembrava ideale vivere una nuova avventura. Ma nel calcio, si sa, le cose possono cambiare di giorno in giorno.

Come racconta oggi Tuttosport, non è escluso che un finale di stagione importante di Lozano possa convincere la società a puntare ancora su di lui. Del resto, contro SPAL e Atalanta da subentrato ha dimostrato di stare bene fisicamente e mentalmente. A conferma di questo periodo, secondo La Gazzetta dello Sport Gattuso starebbe pensando in queste ore di regalare a Lozano una maglia da titolare già stasera, contro la Roma.

Contro il Genoa, mercoledì sera, il numero 11 dovrebbe invece trovare sicuramente spazio. Palla al centro: il futuro è tutto nelle mani del Chucky. Che ha ancora un mese e più per conquistare tutti: tifosi, squadra e allenatore.