Napoli-Roma, la Repubblica: “Torna Manolas! Staffetta in attacco”

Il Napoli, questa sera, affronterà la Roma al San Paolo. La Repubblica, nell’edizione odierna, si è soffermata sulle scelte di Gennaro Gattuso:

“In attacco partirà Insigne, con Lozano che avrà un’altra chance nella ripresa. In mediana, nessuna variazione, con Gattuso che confermerà il trio migliore: Demme, Zielinski e Fabian Ruiz. Spazio in difesa per Kostas Manolas che, nel match di rientro, troverà di fronte a sè la sua ex squadra. In porta, invece, toccherà a Meret, vista l’assenza di David Ospina tra i convocati”.