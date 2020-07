Probabilmente, tra qualche anno o decennio, la stagione 2019-2020 verrà ricordata dai tifosi azzurri e dagli addetti ai lavori come una delle più strane da quando il Napoli è in mano alla famiglia De Laurentiis: si sono avvicendati due allenatori importanti, come Ancelotti e Gattuso, due tecnici importanti, e questo cambio ha causato un cambio di rotta fantastico.

Infatti, con Ancelotti le premesse di inizio stagione erano davvero importanti; re Carlo aveva detto di voler vincere lo Scudetto, nonostante Juventus ed Inter, e di fare una bella Champions. Ma una cosa sono le premesse di fine luglio, un’altra sono i fatti dell’autunno: il Napoli della prima parte di stagione era un Napoli forte, con tanti giocatori tecnici, ma slegato, poco determinato, e soprattutto nervoso per qualche sconfitta di troppo.

Lo spartiacque è stata la famosa notte del non ritiro: lì, Ancelotti ha perso il polso della squadra e ha arrancato per un altro mesetto senza una squadra che lo seguisse, tranne che in Champions, dove ha fatto bene. Ma un rendimento troppo insufficiente in campionato e la poca influenza che aveva sul gruppo hanno portato ad un esonero doloroso, triste, ma giusto.

E’ arrivato Gattuso al suo posto, uno che ha voluto fortemente il Napoli e che è venuto per mettersi in gioco: all’inizio ha fatto veramente molta fatica, anche perché ha cambiato modulo e metodologia di lavoro, tanto che il Napoli ha toccato il punto più basso della sua stagione contro la Fiorentina.

Con gli arrivi di Demme e Lobotka, Gattuso ha avuto il suo regista e ha schierato un 4-3-3 corto, attento, ma capace di far male con le sue transizioni offensive; la vittoria contro la Lazio ha fatto ricominciare una stagione che è molto positiva per gli azzurri, escluse le sconfitte contro il Lecce e contro l’Atalanta.

A testimonianza di questo cambio di rotta, se noi prendessimo la classifica del girone di ritorno, il Napoli sarebbe in zona Champions e molto vicino alla vetta, segno che Gattuso sta facendo un grande lavoro, nonostante le difficoltà e la pandemia.

Ecco la classifica del girone di ritorno dopo 10 giornate( nel calcolo è esclusa la 30esima giornata, ancora incompleta):

Lazio 25 Atalanta 25 Juventus 24 Napoli 21 Milan 18 Inter 18 Sassuolo 18 Verona 16 Bologna 15 Roma 13 Genoa 12 Parma 11 Cagliari 10 Fiorentina 10 Sampdoria 10 Lecce 10 Udinese 7 Spal 7 Torino 4 Brescia 4

Questa classifica ci dice che la media punti di Gattuso è di 2,1 punti nelle prime 10 partite del girone di ritorno: se andiamo a vedere la media punti delle prime 10 con Ancelotti, la media punti è di 1,5 punti.