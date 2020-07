Dries Mertens, a poche ore dal match di questa sera, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino. Il belga ha raccontato anche di quello che è il suo rapporto con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis:

“Ci conosciamo da sette anni, con lui è come andare sulle montagne russe: un continuo salire e scendere. Se non mi fossi legato a lui, però, non sarei potuto rimanere. Comunque quello che conta è il feeling tra lui e Gattuso”.