(ANSA) – ROMA, 05 LUG – “Non ho piani dopo la scadenza del contratto nel 2024”. In una intervista all’inglese Mirror il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, fresco vincitore della Premier League, riportata a Liverpool dopo 30 anni d’attesa, parla del suo futuro da allenatore e della possibilità di smettere al termine del contratto con i Reds: “Non ho piani al di là di quella data. Quando ho iniziato ad allenare, mi sono detto ‘Ora ti aspettano 25 anni di duro lavoro’. Sono stato sette anni e mezzo al Mainz, sette anni al Borussia Dortmund e alla scadenza del mio contratto con il Liverpool saranno passati 23 anni e mezzo. Non mi vedo in panchina fino a una certa età”.

Un concetto espresso già in passato, anche quando gli era stata prospettata l’ipotesi di firmare un contratto a vita con il club inglese. Il timore di Klopp è quello di non poter riuscire, con il passare degli anni, a vivere il proprio ruolo nel modo viscerale e passionale con il quale approccia questa professione a ogni allenamento.

Sempre controcorrente, Klopp invece di celebrare il proprio trionfo pensa al ritiro: “Spero di smettere quando sarò ancora in salute e di poter salutare tutti, lasciando il posto ai più giovani. Il mio piano è quello di dire un giorno ‘Ciao a tutti, vi amo, è stato bellissimo fare l’allenatore, ma ora non telefonatemi per tutto ciò che riguarda il calcio’. La mia vita è troppo bella: ho 53 anni, sono sano, sono nel miglior club del mondo e guadagno un sacco di soldi. Adoro il mio lavoro, ma so che non mi mancherà”. (ANSA).