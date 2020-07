Gattuso – come ha detto in conferenza stampa giovedì sera – non ha apprezzato molto l’atteggiamento passivo del Napoli nel secondo tempo di Bergamo. Infatti, oggi Tuttosport racconta un retroscena sull’allenatore e gli attaccanti azzurri:

«”Guai a tirare i remi in barca”, ha tuonato più volte Gattuso, che guarderà con attenzione la prestazione del reparto offensivo, cioè in reparto meno performante in termini di gol: gli azzurri sono ottavi in Serie A nella graduatoria delle reti segnate. Mertens dovrebbe godere di un turno di riposo: al suo posto spazio a Milik».