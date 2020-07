Il Napoli lavora su più fronti, per quanto riguarda il mercato. Con l’operazione Osimhen, il club azzurro è alla ricerca anche di un valido sostituto per Josè Maria Callejòn che, al termine della stagione, lascerà la squadra partenopea. Come rivela la Gazzetta dello Sport, uno dei profili indicati è quello di Federico Bernardeschi. L’attaccante della Juventus potrebbe essere una pedina nell’affare Milik.

Al presidente del Napoli piace molto l’ex viola, ma anche a Gattuso, ma l’intoppo sta nella valutazione di Arek Milik, che la Juventus vorrebbe ingaggiare solo se il Napoli abbassasse le pretese. La cifra posta sul tavolo dal club azzurro è quella di 50 milioni di euro, ma i bianconeri non vogliono trattare, di fronte a questa richiesta.