Il Napoli punta Bailly del Manchester United. Gli azzurri vorrebbero portare il difensore dei Red Devils all’ombra del Vesuvio. Stando a quanto dal quotidiano londinese ‘The Sun‘ Giuntoli vorrebbe il difensore per tutelarsi nel caso dovesse partire Koulibaly. Il Napoli però non è l’unica squadra su di lui. Infatti sul giocatore c’è anche il Milan e il Valencia che pare già aver avviato i contatti.