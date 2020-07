CDS – Napoli-Roma, le probabili scelte di Gattuso e Fonseca: le ultime

In campo al San Paolo, tra poche ore ci sarà il match Napoli-Roma. Il Corriere dello Sport ha riportato, nell’edizione odierna, quelle che potrebbero essere le probabili scelte di formazione dei due allenatori, Gattuso e Fonseca.

Nel Napoli, torna Manolas in coppia con Koulibaly, mentre in attacco spazio a Milik e Callejòn, con Insigne. Nella Roma, ci sarà Pau Lopez in porta, con Kluivert che potrebbe superare Under e Perez, nel ballottaggio.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Karnezis, Luperto, Maksimovic, Hysaj, Ghoulam, Lobotka, Elmas, Politano, Lozano, Younes, Mertens. Allenatore: Gattuso.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Mirante, Zappacosta, Fazio, Spinazzola, Ibañez, Villar, Diawara, Pastore, Zaniolo, Ünder, Carles Perez, Kalinic. Allenatore: Fonseca.