Uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli è Victor Osimhen.

Il club azzurro sta lavorando per portare l’attaccante in azzurro. Il giocatore sarebbe orientato verso il si è la squadra partenopea attende una risposta tra lunedi e martedi, come rivelato dai media nelle ultime ore.

Il Corriere del Mezzogiorno riporta anche un ulteriore retroscena: l’attaccante del Lille ha avuto contatti anche con Kalidou Koulibaly, per un argomento molto delicato, come quello del razzismo. Il difensore azzurro che è stato spesso bersagliato in passato, ha però tranquillizzato il giovane giocatore, su quest’aspetto.

Per quanto riguarda la trattativa, sono in corso dialoghi tra i due presidenti e, secondo le ultime indiscrezioni, sono a buon punto per chiudere.