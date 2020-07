Milik è uno dei nomi più vicini alla partenza. Come abbiamo raccontato spesso nelle ultime settimane, l’attaccante polacco vuole cambiare aria. Per questo ha rifiutato qualsiasi offerta di rinnovo. Ma non per questo il Napoli resta fermo; anzi. Giuntoli pare molto attivo sul mercato, soprattutto sui fronti Osimhen e Under.

Tuttavia, la lista del ds partenopeo non finisce qui. Come ha raccontato oggi Tuttosport, il Napoli ha ancora diversi nomi sul taccuino. E uno di questi c’è da molto tempo: si tratta di Lucas Moura. In questo periodo, visto l’interessamento del Tottenham per Milik, il nome dell’attaccante brasiliano sembra tornato molto di moda.

Secondo Tuttosport, Giuntoli ha chiesto Lucas per liberare Milik alle porte della Premier League, concludendo uno scambio che, forse, accontenterebbe tutti.