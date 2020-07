Tavecchio: “Gattuso lo conosco dalla Nazionale, lo stimo. Tifosi allo stadio? La penso così”

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della Serie A e di Gennaro Gattuso.

Sul campionato: “Per lo scudetto credo che ci siano due contendenti: Juventus e Lazio. Solo loro possono giocarsi il titolo fino alla fine“.

Su Gattuso: “Lo conosco dai tempi della Nazionale, lo stimo molto come persona. Quando si pone un obiettivo fa di tutto per raggiungerlo, la società che ha scelto è una piazza importante con un pubblico molto caldo“.

Sul pubblico allo stadio: “Io credo che, in uno stadio da sessanta mila posti, far entrare i tifosi mantenendo il distanziamento e con le mascherina, sia una soluzione giusta. Così si fa in modo di far entrare anche più persone“.