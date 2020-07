Problemi in casa Roma, prossima avversaria del Napoli in campionato. Dubbi societari e non solo, dopo l’ultima sconfitta casalinga contro l’Udinese, anche l’allenatore Paulo Fonseca è stato messo in discussione. Non dal presidente James Pallotta, che su Twitter ha ribadito tutta la sua fiducia al coach portoghese: “Il futuro di Paulo Fonseca non è in dubbio. Ha tutto il mio supporto. Forza Roma”.

Paulo Fonseca’s future is not in doubt. He has my full support. Forza Roma pic.twitter.com/CpYyfV4tKM — Jim Pallotta (@jimpallotta13) July 4, 2020